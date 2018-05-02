القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:36 م

الاحتلال يهدم غرفتين ويصادر خلايا شمسية وخزانات مياه بالخليل

الاحتلال
الاحتلال
أ ش أ
dostor.org/2153577

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفتين سكنيتين وحظيرة أغنام في خربة الحلاوة في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت مواطنين.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور، في تصريح اليوم، إن قوات الاحتلال هدمت غرفتين وصادرت الخلايا الشمسية وخزانات المياه، وهدمت حظيرة أغنام للمواطن يونس أبو عرام.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين طارق أحمد عيسى أبو عرام، البالغ من العمر17 عامًا، وشقيقه محمد، 28 عاما، فيما اعتدت بالضرب المبرح على شقيقهم جبرين.

وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لمنع الأهالي من الوصول إلى مساكنهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت اليوم الأربعاء، خمس غرف سكنية من الصفيح في خربتي المركز وجنبا جنوب الخليل، واستولت على خلايا الطاقة الشمسية التي يعتمد عليها سكان الخرب في توفير الطاقة الكهربائية.

كما هدمت غرفتين في خربة جنبا، للمواطنين محمد عبد ربه حوشية، وعصام يونس أحمد، ودمرت بركسا وحظيرة أغنام تعود للمواطن ساهر عيسى محمد، وقامت بالاستيلاء على خلايا الطاقة الشمسية، وخزانات المياه.

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