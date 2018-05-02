وزير الخارجية الألمانى يبدأ جولة للقارة الإفريقية

توجه وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إلى إفريقيا فى أول زيارة له للقارة السمراء منذ توليه منصبه قبل سبعة أسابيع.



وسوف يستهل الوزير الاتحادي جولته في «القارة السمراء» بزيارة إثيوبيا، حيث يزور هناك الاتحاد الإفريقي الذي انضمت إليه 55 دولة إفريقية بما يتشابه مع الاتحاد الأوروبي.



ومن المقرر أن يستكمل «ماس» جولته مساء غد الخميس، متوجهًا إلى تنزانيا التي كانت تنتمى للمنطقة الاستعمارية الألمانية قبل أكثر من مائة عام.



وأعلن «ماس» قبل بدء رحلته اليوم عن عزمه مواصلة توسيع نطاق الشراكات الألمانية مع دول إفريقية، وقائلًا: «لدينا علاقات خاصة ووثيقة مع كثير من الدول الإفريقية».



وأوضح أنه يعتزم التحدث بصفة خاصة عن موضوعى منع نشوب الصراعات وحفظ السلام.