استقالة اثنين من مديرى رينجرز الاسكتلندى وسط البحث عن مدرب جديد

أعلن رينجرز المنتمى للدوري الاسكتلندى الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استقالة المديرين بول موراى، وبارى سكوت من منصبيهما.



ويأتى هذا الإعلان بعد يوم واحد من إقالة المدرب جرايم مورتى من منصبه، بينما أكد ستيفن جيرارد، لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، أمس الثلاثاء، عن أنه أجرى اتصالات أولية لتدريب رينجرز.



وكان موراى يشغل منصب مدير في النادي منذ 2015، بينما جاء سكوت في وقت لاحق.



وسيتولى المدربان المساعدان جيمي نيكول ويوناتان يوهانسون تدريب رينجرز بشكل مؤقت فى آخر ثلاث جولات في الموسم، ويحتل رينجرز المركز الثالث فى الدورى المحلى.