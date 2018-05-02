القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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07:53 ص

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05:36 ص

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03:54 ص

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10:51 م

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غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:33 م

«سيسكو»: نهتم بشراكتنا مع الحكومة.. والرئيس يدعم الاستثمار الأجنبى

أيمن الجوهري
أيمن الجوهري
طارق عتمان
dostor.org/2153569

كشف أيمن الجوهري، المدير العام لشركة "سيسكو" الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات بشمال وغرب ووسط إفريقيا، عن أن المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أكد أن التكنولوجيا عامل أساسي في إدارة المدن الذكية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة.

وأوضح أن جميع البنية التحتية تتم بشكل إلكتروني لمنع حدوث كوارث كما حدث بالقاهرة الجديدة الأسبوع الماضي بسبب السيول.

وأضاف الجوهري أن الوزير أكد أهمية الشراكة بين الحكومة وشركة "سيسكو" في عملية تطوير الشبكات والبنى التحتية للقطاعات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رحب بالتعاون مع الشركات العالمية في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي.

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