«السجون» يشارك فى معرض «الحرف اليدوية» لعرض منتجات النزلاء

شارك قطاع السجون برئاسة، اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية، فى فعاليات معرض التصميم والحرف اليدوية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 2 حتى من شهر مايو الجارى، لعرض منتجات نزلاء السجون فى الحرف اليدوية بصالة رقم 4، شمل المعرض منتجات النزلاء الخشبية، وأعمال الخرز، وأعمال الحياكة والتطريز، ولوحات فنية ومنتجات أخرى.



يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على تحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى لكل النزلاء داخل محبسهم، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم على كل الحرف بما يوفر لهم فرص عمل داخل السجون، وعقب الإفراج عنهم، باعتبار ذلك أحد أهم أهداف السياسة العقابية الحديثة.