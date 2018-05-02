القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:32 م

بدء محاكمة 23 متهمًا فى «كتائب أنصار الشريعة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2153565

بدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع الشهود فى محاكمة 23 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وكان 23 متهمًا قد أحيلوا إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم، وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

بدء محاكمة 23 متهمًا فى «كتائب أنصار الشريعة»

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