تأجيل نظر الطعون على سحب كبائن قصر المنتزه لـ 3 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، تأجيل نظر 25 طعنا من العديد من المرخص لهم بعدم التجديد لهم عن شغل الكبائن والشاليهات بمنطقة قصر المنتزه، وإعلان وزير السياحة شغل الكبائن والشاليهات عن طريق قانون المزايدات والمناقصات، لـ 3 أكتوبر المقبل.



وقال الطاعنون، إنهم منذ خمسين عامًا يشغلون بعقود مع قصر المنتزه فى كبائن وشاليهات فى شواطئ نفرتيتى وسميراميس وعايدة ونفرتاى، وأنهم لا يخضعون لقانون المناقصات والمزايدات، وأضافوا أن منطقة قصر المنتزه ليست من قبيل الأموال العامة بل هو مشروع اقتصادى لتحقيق الربح.

