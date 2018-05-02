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الأربعاء 02/مايو/2018 - 03:28 م

حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط

حسن راتب
حسن راتب
dostor.org/2153560


أكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية، أن سيناء لديها ثقافات طيبة وعادات مجتمعية متمثلة فى القبائل الموجودة بها، والتي كان لها التأثير الذى حقق النصر فى حرب أكتوبر.

وأضاف "راتب" -خلال مشاركته فى ندوة بعنوان "سيناء وحروب الجيل الرابع"، بمقر المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالقاهرة: أن "الشعوب لا تحكم بمنطق القبائل وكذلك القبائل لا تحكم بمنطق الشعوب، لذا وجب التعامل بشكل مختلف فى سيناء المليئة بالقبائل، وهو ما سيحقق النجاح"، مشيرًا إلى أن سيناء بمساحتها الكبيرة التى تصل لـ 61 ألف كيلو متر مربع، لديها مقومات طبيعية تؤهلها للنجاح.

وأكد: أن "إسرائيل وراء كل فتن تحدث فى منطقة الشرق الأوسط، فإذا بحثت عن المستفيد من أى مشكلة تحدث فى تلك المنطقة ستجد تل أبيب"، لافتًا: إلى أن "ذلك يسير وفق خطة وضعتها لتطبيق مخططها الدنىء، وما يحدث فى اليمن وليبيا وسوريا، يصب فى مصلحة إسرائيل".

وأكد: أن "عملية سيناء الشاملة 2018 قضت على 90% من البنية التحتية للإرهاب، ويرجع ذلك لوجود قيادة سياسية واعية وجيش قوى قادر على التصدى لكل ما يدور فى سيناء وتطهيرها من الإرهاب".

ولفت: إلى أن "سيناء تُركت فترة كبيرة من الزمن دون تعمير أو تطوير"، موضحًا: أن "جميع المشاريع التى كان يتم تنفيذها فى سيناء كانت تسير بنظرية (إلا خمسة) بمعنى أنها تتم وينقصها التشغيل النهائى للمشروع".

وواصل حديثه: "تم إنفاق المليارات لزراعة 400 ألف فدان، ومع ذلك لم تتم زراعتها، رغم أهمية المشروع وتوفيره لأكثر من مليون فرصة عمل"، منوهًا إلى أن الله وهب مصر قيادة سياسية تعلم جيدا ما يدور فى سيناء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يعلم جيدا ما يدور فى سيناء، منذ أن كان رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية.

من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن اللقاء يهدف للتوعية بما يحدث فى سيناء، ويرصد المشروعات التنموية الموجودة بسيناء، مشيرًا إلى أن اللقاء ضمن لقاءات عدة يتم تنظيمها بشكل دورى لنشر التوعية.

وبدوره، أشار الشيخ إبراهيم رفيع، نائب رئيس مجلس القبائل العربية، إلى أن ترعة السلام التى تم انشائها فى سيناء، كان مخطط لها أن تسير وسط سيناء لصل إلى منطقة السر والقوارير، ولكن تم تغيير مسارها لسهل طينة والتى ترتفع فيها منسوب المياه المالحة وهو ما أهدر جهود التنمية بسيناء.

وأضاف "رفيع"، أن قبائل سيناء عرفت حقوق الإنسان قبل أى منظمة حقوقية، نظرًا لما تتمتع به من عادات وتقاليد وقانون عرفى يحكم بين المجتمع السيناوى.

وقال نائب رئيس مجلس القبائل العربية، إن الدكتور حسن راتب، قدم منع تعليمية لاهالى سيناء تقدر ب 500 مليون جنيه ساهمت فى تعلييم الآلاف من طلبة سيناء، مشيرًا إلى أن عدد المتسربين من التعليم فى سيناء يتزايدوا لطول المسافات بينها مما يصعب الانتقالات.

فيما أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، أنه تم إنفاق 52 مليار جنيه منذ عام 1982 حتى الأن على سيناء، لافتًا إلى جميع الحكومات السابقة عملت على تنمية سيناء ولكن جميعها كانت تعانى من سياسة النفس القصير.

يشارك فى الندوة الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين الأسبق، واللواء أسامة خليل، الخبير الاستراتيجي، واللواء قبطان بحرى محمود مرزوق، الخبير الاستراتيجي، وعدد من المتخصصين والخبراء، ورؤساء عدد من الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.


حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط
حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط
حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط
حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط
حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط
حسن راتب: إسرائيل تقف وراء كل الفتن في الشرق الأوسط
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