ضبط متسول ينشل رواد محطة سكة حديد القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة من ضبط أ. ا. ح 24 سنة محكوم عليه هارب في 6 قضايا آخرها قضية " تسول " غيابى بالحبس لمدة شهر، متلبسًا بنشل حافظة نقود ج. م. ح 34 سنة، أثناء تواجدهما بمحطة سكك حديد القاهرة.



وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بمعرفة قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.