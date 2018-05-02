القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:32 م

غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع «بافوس» القبرصية

غرفة القاهرة
غرفة القاهرة
الدستور
dostor.org/2153426

وقعت غرفتا القاهرة وبافوس القبرصية بروتوكول تعاون مشترك يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة بافوس برئاسة أندرياسديمترياديس والوفد المرافق له لغرفة القاهرة، لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة في كلمته التي القاها عنه سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إن مصر تعد واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك نسعى بخطوات ثابتة ووفق خطة مدروسة لتنويع اقتصادنا، وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وفي هذا الإطار فإن مصر ترحب دائمًا بالمستثمرين.

ونوه بأن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، ومنح حوافز عديدة للمستثمرين وتم تطوير وإنشاء شبكة طرق كبيرة وموانئ والاتصالات والطاقة، وتجهيز العديد من المناطق الصناعية وبخاصة في محور قناة السويس وإصدار قانون جديد للاستثمار يحمي المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتيسير إجراءات التسجيل والتشغيل.

وأكد "العربي" أن مصر تتميز بأنها سوق كبير إذ يبلغ عدد السكان نحو 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى إبرام مصر للعديد من الاتفاقيات التي تساعد على التصدير مثل الكوميسا مع إفريقيا، والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها من الاتفاقيات،

وأشار إلى أن مصر تتميز بوفرة في الأيدي العاملة مع انخفاض الأجور، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة القاهرة تأسست عام 1913 حيث تلعب دورًا كبيرًا في المجتمع التجاري والخدمات التي تقدمها للسادة التجار من خلال الأنشطة المختلفة المتمثلة في العديد من الشعب التي تضمها الغرفة التجارية، وتعد من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط وتقوم بدور فعال في الاتصال والتنسيق بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها، وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم.

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