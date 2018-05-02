القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:31 م

«الفلاحين»: رى الأرز بالصرف الزراعى «يفسد التربة ويسمم المواطن»

فريد واصل، نقيب
فريد واصل، نقيب الفلاحين،
الحسين عبيد
dostor.org/2153422

رفض فريد واصل، نقيب الفلاحين، قرار وزارة الري بزيادة مساحة زراعة الأرز بـ100 ألف فدان جديدة الموسم الجاري، وأن يتم ريها من مياه الصرف الزراعي، دون الحاجة إلى الرى التكميلى لتصبح المساحة المسموح بها الموسم الحالى 820 ألف فدان.

وأوضح واصل فى تصريحات لـ«الدستور» أن مياه الصرف الزراعي غير مضمونة ومختلطة بالصرف الصحي والصناعى ما يؤدى إلى تسمم المواطنين وإفساد التربة الزراعية، متابعًا: «الحكومة بترضي النواب على حساب الإضرار بالمواطن والتربة الزراعية».

وشدد واصل على أن مياه نهر النيل مختلطة بالصرف الصحي والزراعي متسائلًا عن حال الصرف الزراعي الذي سيكون بطبيعة الحال ملوث بما يؤثر سلبًا على صحة المواطن المصري.

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