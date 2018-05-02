القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
سياسي
الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:30 م

«نقل البرلمان» توافق على قانون «أوبر وكريم»

المهندس هشام عبد
المهندس هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل
السيد السعدني
dostor.org/2153419

أكد المهندس هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء تمامًا من مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعروف إعلاميًا بـ"قانون أوبر وكريم".

وأشار إلى أن لجنة النقل توافقت تمامًا مع الحكومة على كل المواد الخلافية خلال اجتماع اللجنة اليوم والذي عقد بصورة مغلقة، نظرًا لحساسية الملف.

وأضاف "عبدالواحد" أن المواد التي كان عليها خلاف هي المادتان التاسعة والعاشرة، والخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية، وهل يكون ذلك حقًا أصيلًا للوزير المختص أم بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء؟

وبموجب التعديل الذي تم التوافق عليه اليوم في اجتماع اللجنة يكون نص المادة التاسعة والمتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي كما يلي «مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقًا لاحتياجاتها كل البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي».

أما نص المادة العاشرة والتي تم التوافق عليها فنص على «مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتامين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة 180 يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

جدول احتفال «تواضروس» باليوبيل الذهبى لظهور السيدة العذراء

«المصرية للأدوية» تبيع مكمل غذائي بـ 48 ألف جنيه كعقار لتليف الكبد دون تصريح من «الصحة»

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

غدًا.. طقس شديد الحرارة يصاحبه رياح مثيرة للأتربة والقاهرة 38 درجة

الأكثر قراءة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

وصول عادل صبرى إلى نيابة الدقى لاستكمال التحقيق معه

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

وصول عادل صبرى إلى نيابة الدقى لاستكمال التحقيق معه

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

كشكول

فوز رئيس اتحاد طلاب جامعة هليوبوليس بلقب الطالب المثالي

"الأهرام الكندية" ونادي الطلبة الأفارقة يحتفيان بإفريقيا.. غدا

تدريب الإداريين بمعاهد الأزهر على الحاسب الآلي

"حجازي": لم ننتهي من حصر طلاب منازل "الثانوية العامة" حتى الآن

مجلس جامعة طنطا: ترقية 16 عضو هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين

الأمصار

«إسماعيل عمر جيلة» .. الرئيس الثاني في تاريخ جيبوتي

جيبوتي | إفريقية المنشأ .. أوروبية الطابع

سماع دوي انفجار بمحيط جامعة قطر

بالفيديو.. سماع دوي انفجار بمحيط جامعة قطر

صندوق النقد: السعودية بحاجة للنفط عند 87 دولارًا لضبط الميزانية

منوعات

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

الأمير هاري وعروسه ماركل يختاران عربة الزفاف الملكية

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك