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اقتصاد
الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:27 م

المالديف تجمع 100 مليون دولار من طرح خاص لسندات بأبوظبى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2153413

قالت مصادر لرويترز اليوم الأربعاء إن جزر المالديف تجمع 100 مليون دولار من طرح خاص لسندات سيادية إلى صندوق أبوظبي للتنمية.

كانت حكومة المالديف أعلنت خططا في 2016 لبيع سندات سيادية للمساعدة في جمع تمويل لبرنامجها الطموح لتطوير البنية التحتية.

ويصبح الإصدار المقوم بالدولار هو الأول لسندات سيادية تُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية حين يتم الإدراج المزمع غدا الخميس.

وقالت المصادر إن بنك أبوظبي الأول تولى إدارة الدفاتر في إصدار السندات، التي يبلغ أجلها خمس سنوات بعائد 5.5 بالمئة.

ومنحت وكالة فيتش السندات تصنيفا نهائيا عند "+B"، وأكد مسؤول بسوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج سندات حكومة المالديف لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

كانت المالديف أصدرت باكورة سنداتها السيادية العام الماضي بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمس سنوات وعائد سبعة بالمئة سنويا، وتولت بوكوم انترناشيونال هولدنجز ومقرها هونج كونج دور المنسق العالمي للإصدار.

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