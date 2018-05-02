حسن راتب: قبائل سيناء لها فضل كبير فى نصر أكتوبر

أكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية، أن سيناء لديها ثقافات طيبة وعادات مجتمعية متمثلة فى القبائل الموجودة بها، والتي كان لها التأثير الذى حقق النصر فى حرب أكتوبر.



وأضاف "راتب" -خلال مشاركته فى ندوة بعنوان "سيناء وحروب الجيل الرابع"، بمقر المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالقاهرة: أن "الشعوب لا تحكم بمنطق القبائل وكذلك القبائل لا تحكم بمنطق الشعوب، لذا وجب التعامل بشكل مختلف فى سيناء المليئة بالقبائل، وهو ما سيحقق النجاح"، مشيرًا إلى أن سيناء بمساحتها الكبيرة التى تصل لـ 61 ألف كيلو متر مربع، لديها مقومات طبيعية تؤهلها للنجاح.



وأكد: أن "إسرائيل وراء كل فتن تحدث فى منطقة الشرق الأوسط، فإذا بحثت عن المستفيد من أى مشكلة تحث فى تلك المنطقة ستجد تل أبيب"، لافتًا: إلى أن "ذلك يسير وفق خطة وضعتها لتطبيق مخططها الدنىء، وما يحدث فى اليمن وليبيا وسوريا، يصب فى مصلحة إسرائيل".



وأكد: أن "عملية سيناء الشاملة 2018 قضت على 90% من البنية التحتية للإرهاب، ويرجع ذلك لوجود قيادة سياسية واعية وجيش قوى قادر على التصدى لكل ما يدور فى سيناء وتطهيرها من الإرهاب".



ولفت: إلى أن "سيناء تُركت فترة كبيرة من الزمن دون تعمير أو تطوير"، موضحًا: أن "جميع المشاريع التى كان يتم تنفيذها فى سيناء كانت تسير بنظرية (إلا خمسة) بمعنى أنها تتم وينقصها التشغيل النهائى للمشروع".



وواصل حديثه: "تم إنفاق المليارات لزراعة 400 ألف فدان، ومع ذلك لم تتم زراعتها، رغم أهمية المشروع وتوفيره لأكثر من مليون فرصة عمل"، منوهًا إلى أن الله وهب مصر قيادة سياسية تعلم جيدا ما يدور فى سيناء، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان يعلم جيدا ما يدور فى سيناء، منذ أن كان رئيسًا لجهاز المخابرات الحربية.



من جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن اللقاء يهدف للتوعية بما يحدث فى سيناء، ويرصد المشروعات التنموية الموجودة بسيناء، مشيرًا إلى أن اللقاء ضمن لقاءات عدة يتم تنظيمها بشكل دورى لنشر التوعية.

