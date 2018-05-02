محاضرات دينية وعروض مسرحية بـ«ثقافة الشرقية»

نظم قصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية احتفالية بمناسبة عيد العمال، تكريمًا لهم في عيدهم لما قاموا به من جهد وعمل في جميع القطاعات العامة والخاصة فى الصناعة والزراعة.



وكرم الكاتب المسرحي أحمد سامي خاطر، مدير عام فرع ثقافة الشرقية، وعصام نصرت، مدير ثقافة منيا القمح، العامل المثالى من أبناء منيا القمح ومحافظة الشرقية بحضور دكتور محمد عبد البديع عضو مجلس النواب، وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى، ثم كلمة لخاطر ونصرت أعقب ذلك فقرة فنية للمواهب، وتكريم بعض الشخصيات التى مثلت القدوة فى مجال عملهم.



واحتفل الفرع بذكرى تحويل القبلة ليلة النصف من شعبان، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بالحلمية محاضرة دينية بعنوان "فضل ليلة النصف من شعبان" ألقاها محمد فهمي تحدث فيها عن فضل تلك الليلة، فترفع فيها الأعمال إلى الله وفضل قيام الليل فيها، بعد ذلك تفقد الرواد نادي العلوم وماكيت قناه السويس الجديدة ونادي الألعاب الذهنية.



وفي سياق متصل، نفذ بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مؤسسة الفرح للتنمية محاضرة عن "ليلة النصف من شعبان" للشيخ صابر نجم ومحمود عطية تحدثوا فيها عن تحويل القبلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي.



من ناحية أخرى، حضر الكاتب المسرحي أحمد سامى خاطر ومحمد سمير مدير الإدارة الفنية بالفرع عروض شرائح المسرح لكل من قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير وقصر ثقافة فاقوس، وهي "مهاجر بريسبان" من إخراج محمد صابر، "قبل أن يموت الملك" للمخرج مصطفى هلال، وذلك بوجود لجنة تحكيم المسرح من إدارة المسرح بالهيئة، كما حضروا بروفات فرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد بوليصة.

