القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
الثقافة
الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:17 م

محاضرات دينية وعروض مسرحية بـ«ثقافة الشرقية»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2153391

نظم قصر ثقافة منيا القمح بمحافظة الشرقية احتفالية بمناسبة عيد العمال، تكريمًا لهم في عيدهم لما قاموا به من جهد وعمل في جميع القطاعات العامة والخاصة فى الصناعة والزراعة.

وكرم الكاتب المسرحي أحمد سامي خاطر، مدير عام فرع ثقافة الشرقية، وعصام نصرت، مدير ثقافة منيا القمح، العامل المثالى من أبناء منيا القمح ومحافظة الشرقية بحضور دكتور محمد عبد البديع عضو مجلس النواب، وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى، ثم كلمة لخاطر ونصرت أعقب ذلك فقرة فنية للمواهب، وتكريم بعض الشخصيات التى مثلت القدوة فى مجال عملهم.

واحتفل الفرع بذكرى تحويل القبلة ليلة النصف من شعبان، حيث نظم قصر ثقافة الطفل بالحلمية محاضرة دينية بعنوان "فضل ليلة النصف من شعبان" ألقاها محمد فهمي تحدث فيها عن فضل تلك الليلة، فترفع فيها الأعمال إلى الله وفضل قيام الليل فيها، بعد ذلك تفقد الرواد نادي العلوم وماكيت قناه السويس الجديدة ونادي الألعاب الذهنية.

وفي سياق متصل، نفذ بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مؤسسة الفرح للتنمية محاضرة عن "ليلة النصف من شعبان" للشيخ صابر نجم ومحمود عطية تحدثوا فيها عن تحويل القبلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي.

من ناحية أخرى، حضر الكاتب المسرحي أحمد سامى خاطر ومحمد سمير مدير الإدارة الفنية بالفرع عروض شرائح المسرح لكل من قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير وقصر ثقافة فاقوس، وهي "مهاجر بريسبان" من إخراج محمد صابر، "قبل أن يموت الملك" للمخرج مصطفى هلال، وذلك بوجود لجنة تحكيم المسرح من إدارة المسرح بالهيئة، كما حضروا بروفات فرقة فاقوس للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد بوليصة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهرين

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

الآن

جدول احتفال «تواضروس» باليوبيل الذهبى لظهور السيدة العذراء

«المصرية للأدوية» تبيع مكمل غذائي بـ 48 ألف جنيه كعقار لتليف الكبد دون تصريح من «الصحة»

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

غدًا.. طقس شديد الحرارة يصاحبه رياح مثيرة للأتربة والقاهرة 38 درجة

الأكثر قراءة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

وصول عادل صبرى إلى نيابة الدقى لاستكمال التحقيق معه

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

ألبومات الصور

سوق البلح بالساحل.. محمد صلاح ضمن الأصناف

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

وصول عادل صبرى إلى نيابة الدقى لاستكمال التحقيق معه

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

كشكول

فوز رئيس اتحاد طلاب جامعة هليوبوليس بلقب الطالب المثالي

"الأهرام الكندية" ونادي الطلبة الأفارقة يحتفيان بإفريقيا.. غدا

تدريب الإداريين بمعاهد الأزهر على الحاسب الآلي

"حجازي": لم ننتهي من حصر طلاب منازل "الثانوية العامة" حتى الآن

مجلس جامعة طنطا: ترقية 16 عضو هيئة تدريس وتعيين 9 مدرسين

الأمصار

«إسماعيل عمر جيلة» .. الرئيس الثاني في تاريخ جيبوتي

جيبوتي | إفريقية المنشأ .. أوروبية الطابع

سماع دوي انفجار بمحيط جامعة قطر

بالفيديو.. سماع دوي انفجار بمحيط جامعة قطر

صندوق النقد: السعودية بحاجة للنفط عند 87 دولارًا لضبط الميزانية

منوعات

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

معلومات منزلية: استخدمي الصوديوم في تنظيف الثلاجة

الأمير هاري وعروسه ماركل يختاران عربة الزفاف الملكية

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك