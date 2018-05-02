القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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اقتصاد
الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:14 م

انطلاق فعاليات النسخة الـ13 من «يورومونى» بالسعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2153384

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر يوروموني السعودية في العاصمة السعودية الرياض، إذ رحب المؤتمر بنحو 1،700 ضيف من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي من 28 دولة وعدد كبير من المتحدثين البارزين.

ويستقطب الحدث الاقتصادي المهم على مدار يومين ضيوفا مشاركين من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم لبحث الفرص والتحديات المالية في المملكة، وتختتم فعالياته يوم الخميس.

وافتتح محمد الجدعان، وزير المالية السعودي فعاليات المؤتمر، وأشار في كلمته الافتتاحية إلى التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة من خلال استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية 2030.

وقال: "يشهد العالم توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، كما يتعززالتفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة، رغم وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلًا عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط".

وأضاف: "يظل الاقتصاد السعودي بما تتمتع به المملكة من ثقل اقتصادي كبير على المستويين الإقليمي والدولي وفرص استثمارية ضخمة وواعدة، يظل محط الأنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات والمستثمرين، وقد أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي تقوم بها المملكة، والتقدم المحرز لتحقيق أهداف تلك الإصلاحات في إطار رؤية المملكة 2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز الوضع المالي للمملكة، الذي بدأ يؤتي ثماره حسب وصف التقرير".

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