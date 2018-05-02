القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:12 م

استقرار معدل البطالة فى إيطاليا عند 11%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جهاد الخطيب
dostor.org/2153381

أصدر المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا «إستات»، اليوم الأربعاء، بيانات جديدة حول معدل البطالة في البلاد، حيث ظلت البطالة في شهر مارس مستقرة عند معدل 11.0%، محافظة على أدنى المستويات منذ سبتمبر 2012 ولكنها لا تزال مرتفعة بفارق 5 نقاط مئوية مقارنة بمستوياتها في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية.

وعلى المستوى السنوي، تراجع عدد العاطلين عن العمل حيث بلغوا 2 مليون و865 ألفًا (بعد أن كانوا ناهزوا الثلاثة ملايين)، كما انخفض معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، في شهر مارس الماضي إلى 31.7%، بانحسار قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير، مسجلًا بذلك أدنى معدل منذ ديسمبر 2011.

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