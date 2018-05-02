استقرار معدل البطالة فى إيطاليا عند 11%

أصدر المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا «إستات»، اليوم الأربعاء، بيانات جديدة حول معدل البطالة في البلاد، حيث ظلت البطالة في شهر مارس مستقرة عند معدل 11.0%، محافظة على أدنى المستويات منذ سبتمبر 2012 ولكنها لا تزال مرتفعة بفارق 5 نقاط مئوية مقارنة بمستوياتها في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية.



وعلى المستوى السنوي، تراجع عدد العاطلين عن العمل حيث بلغوا 2 مليون و865 ألفًا (بعد أن كانوا ناهزوا الثلاثة ملايين)، كما انخفض معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، في شهر مارس الماضي إلى 31.7%، بانحسار قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير، مسجلًا بذلك أدنى معدل منذ ديسمبر 2011.