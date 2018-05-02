القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 02:12 م

«فاينانشيال تايمز»: اتفاق إيران يترنح وقطاع الطاقة سيدفع الثمن

الرئيس الايراني
الرئيس الايراني
منار أحمد
dostor.org/2153380

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المسئولين الإيرانيين يرتدون قناع الشجاعة ويسعون إلى تزييف واقع قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن قطاع الطاقة فى البلاد سيتضرر بشدة إذا ما أعادت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على نظام «الملالي» في طهران.

جاء ذلك مع اقتراب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب موقفه النهائي من الاتفاق النووي الإيراني في 12 مايو الجاري والذي يهدد قطاع النفط الإيراني.

وفي تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، اليوم الأربعاء، قالت إن المسئولين الإيرانيين يرتدون قناع الشجاعة ويسعون إلى تزييف هذا الواقع، ويستخدمون مصفاة «نجم» والتي تعتبر أكبر مصفاة لتكرير البترول، كمثال للتقدم الذي حققته الصناعة منذ تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية الست في يناير 2016.

وأكدت الصحيفة أنه إذا قام «ترامب» بالانسحاب من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات، سيكون قطاع صناعة الطاقة هو الاكثر تضررًا، وربما ستتكرر معاناة الإيرانيين من نقص البنزين الحاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران قامت بتحديث أجزاء من صناعة الطاقة لديها، وضاعفت إنتاج النفط الخام منذ أن وقعت اتفاقًا نوويًا مع القوى العالمية.

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