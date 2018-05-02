هيئة الكتاب تطلق صفحة رسمية للمعارض على «فيس بوك»

أطلقت الإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» باسم «الإدارة العامة للمعارض - الهيئة المصرية العامة للكتاب».



وقال إسلام بيومى، مدير عام إدارة المعارض، إن تدشين الصفحة يأتى بهدف التواصل مع جميع الناشرين المصريين والعرب، وإطلاعهم على جميع المعارض سواء معرض القاهرة الدولى للكتاب أو المعارض التى تقام فى الأقاليم.



وأضاف مدير إدارة المعارض أن الإدارة تخلق حالة من التعامل المباشر مع الناشر دون انتظار دعوته للمعرض، حيث سيتم نشر كل ما يتعلق بالمعارض التى تقيمها الهيئة برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، على الصفحة الرسمية، بالإضافة لطرح الآراء بين الناشرين والتفاعل المستمر والذى بدورة يقدم حالة من التطور والمساهمة، استعدادًا لليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2019.