«تكتل 25 - 30» يرحب بتشكيل ائتلاف برلماني مع «الوفد»

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعضو تكتل «2530»، إن التكتل لم يعرض عليه بعد فكرة الانضمام للائتلاف، الذي يسعى حزب الوفد لتشكيله تحت قبة البرلمان.



وأشار عبد الحميد كمال إلى أن التكتل سيبحث موقفه من الانضمام لائتلاف الوفد فور عرضه عليهم في ظل ترحيب التكتل مبدأيًا بفكرة فكرة تشكيل ائتلاف حزبي قوي قادر على المعارضة البناءة على أن يعقد التكتل اجتماعًا، لبحث الفكرة، فانفراد ائتلاف دعم مصر بالحياة البرلمانية أضر بالحياة السياسية والبرلمانية وأعطى صورة ذهنية سلبية عن مجلس النواب لانفراده بالقرار.



وأوضح عضو «تكتل 25 30»، في تصريحات لـ«الدستور» أن التكتل لم يستطع تشكيل ائتلاف حزبي نظرًا للشروط والقيود المجحفة، حيث يتطلب تشكيل الائتلاف من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها.



ولفت «كمال» إلى أنهم كانوا من أول المنادين بتعديل لائحة البرلمان وتخفيض العدد المطلوب لتشكيل الائتلافات البرلمانية لتكون هناك ممارسة نيابية حقيقية تكشف الرأي والرأي الآخر.