الجيش اليمني يستكمل خطة الانتشار في مناطق شمال وغرب حضرموت

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تحقيق أهداف عملية «الجبال السود»، واستكمال خطة الانتشار في كافة مناطق شمال وغرب حضرموت.



وقال هشام الجابري، الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «إن هذه العملية تمت بنجاح، وحققت أهدافها كاملة في زمن قياسي وتم استكمال خطة الإنتشار، وفرضت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية كامل سيطرتها على تلك المناطق الاستراتيجية الهامة ذات التضاريس الصعبة وتأمينها».



وذكر «الجابري» أن العناصر الإرهابية تلقت ضربات موجعة، شاكرًا دور التحالف العربي بدعم والإسناد والغطاء الجوي خصوصًا بعد مشاركة طيران التحالف العربي، الذي سهل الوصول إلى تلك البقاع المهمة في تلك المناطق، ليتم تأمينها والتمركز فيها من قبل قوات النخبة الحضرمية.



وأضاف «الجابري»، أن العمليات التي تنفذها قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، المسنودة من التحالف العربي، ضد التنظيمات الإرهابية ستستمر حتى قطع دابر الإرهاب في كل شبر من أراضي حضرموت، فتعزز الأمن والاستقرار فيها، وتلاحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسكينة

المواطن.