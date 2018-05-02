«تعليم مطروح»: امتحانات النقل لكل المراحل تسير بشكل طبيعى

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل التعليمية تسير بشكل طبيعي، والامتحانات جميعها من الكتاب المدرسي وفي مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الفروق الفردية للطلاب.



ولفت لعدم تلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى أو أي نوع من الشغب أو الفوضى، بالإضافة إلى التزام الجميع بقواعد الامتحانات.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وكيل الوزارة بعدد من اللجان الامتحانية.



وأضاف أنه تم التشديد على العاملين باللجان الامتحانية على منع استخدام التليفونات المحمولة أثناء الامتحانات باستثناء رئيس اللجنة فقط من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر.

