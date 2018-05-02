«الإحصاء»: 9.3 ألف فدان مستصلح خلال 7 سنوات

أظهر تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي مساحات الأراضي المستصلحة بلغ 9.3 ألف فدان خلال سبعة سنوات، ورصد الجهاز تطور مساحات الأراضي المستصلحة خلال الفترة بين عامي 20072008 -20152016.



ووفقًا لتقرير الإحصاء، فإن مساحة الأراضي المستصلحة لعام 2007-2008 بلغت 2.1 ألف فدان، لتنخفض إلي 700 فدان في عام 2008-2009، وتعاود الارتفاع مسجلة أعلي مستوي لها 3.20 ألف فدان في عام 2011-2012.



ويضيف الإحصاء، أن مساحة الأراضي المستصلحة انخفض إلي 500 فدان في عام 2012-2013، ثم 400 فدان في عام 2013-2014، لترتفع مجددًا إلي 2.4 ألف فدان في عام 2014-2015، بينما لم تسجل أي مساحات مستصلحة في عام 2015-2016.