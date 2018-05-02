الأمن العام الصينى: نشرنا 200 ألف شرطى خلال عيد العمال

أفادت تقارير صينية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الحكومية نشرت أكثر من 200 ألف شرطي و50 ألف حافلة في جميع أنحاء البلاد يوميًا لضمان سلامة الطرق خلال عطلة عيد العمال التي استمرت ثلاثة أيام واختتمت يوم الثلاثاء.



وأشارت وزارة الأمن العام إلى أنه حتى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء، كان عدد الحوادث المرورية بما في ذلك الخسائر في سائر أرجاء الصين، قد شهد تراجعًا بواقع 31.3 %على أساس سنوي خلال العطلة التي استمرت من 29 أبريل إلى الأول من مايو الجاري.



وتراجع عدد الوفيات الناجمة عن تلك الحوادث بنسبة 41.9% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضى.