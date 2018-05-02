وزير المالية الألمانى يدافع عن خططه لميزانيتى التنمية والدفاع

دافع وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن خططه الخاصة بالميزانية بالنسبة لوزارتي التنمية والدفاع في مواجهة الانتقاد الموجه لها.



وقال "شولتس" اليوم الأربعاء بالعاصمة الألمانية برلين، إنه تم تخصيص أموال كثيرة للمساعدات التنموية تزيد عمّا كان مخصصا من جانب سلفه وزير المالية السابق فولفجانج شويبله.



ووفقا لما يتضح من خطط الميزانية، لن يمكن لألمانيا الالتزام بحصة "أو دي إيه" (مساعدة التنمية الرسمية)، التي تنص على إنفاق ٠٫٧بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخاص لمصلحة المساعدات التنموية.



يشار إلى أن حصة "أو دي إيه" تمثل نفقات دولة ما في مجال التنمية بالنسبة للأداء الاقتصادي.



وكان تم الاتفاق في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة على نسبة ٠،٧ بالمئة في سبعينيات القرن الماضي.



وحتى الآن لم تحقق ألمانيا هذه النسبة إلا في عام 2016 فقط، عندما تم حساب نفقات محلية ذهبت لمواجهة أزمة اللاجئين.



وتراجع إنفاق الحكومة الاتحادية في عام 2017 إلى٠،٦٦ بالمائة، وبذلك أقل من النسبة المستهدفة.