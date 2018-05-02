433 مليون دولار أرباح «يم» الأمريكية فى 3 أشهر

صعدت أرباح شركة "يم" الأمريكية بأكثر من التوقعات، فيما تراجعت إيراداتها بأقل من التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي.



وقالت الشركة المالكة لسلسة متاجر" كنتاكي" و"بيتزاهت" في بيان اليوم الأربعاء، إنها حققت أرباحا بقيمة 433 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 280 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2017.



وأضافت أن نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة زادت إلى 0.90 دولار للسهم في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 0.65 دولار للسهم في فترة المقارنة العام الماضي.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن نصيب سهم "يم" من الأرباح سيزداد إلى 0.68 دولار للسهم.



وأوضح بيان الشركة أن إيرادات "يم" تراجعت عند 1.37 مليار دولار في الربع الأول من 2018، مقابل 1.41 مليار دولار في الربع المماثل العام الماضي.