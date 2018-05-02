«القوى العاملة»: تسجيل بيانات 2 مليون و80 ألف عامل غير منتظم بالمحافظات

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة للوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة وصلت إلى مليونين و80 ألفا و980 عاملًا على مدار شهرين من بدء التسجيل فى أول مارس وحتى 30 أبريل 2018.



وأضاف وزير القوى العاملة: «جاري حاليا إدخال بيانات المسجلين أولا بأول بمركز معلومات ديوان عام الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، حيث يشمل تصنيف المسجلين من هذه العمالة جغرافيا ومهنيا بهذه القطاعات تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية».



وشدد على اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئة من العمال بتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة لها.



وأوضح أنه تم توجيه مديرى مديريات القوى العاملة بضرورة حث المقاولين الذين يستخدمون عمالة موسمية مؤقتة بالإسهام فى شراء شهادة «أمان» لتوفير حماية تأمينية لهم، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة أو الإصابة.