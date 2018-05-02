بعد «كلبش 2».. راندا بطلة «مركب بلا صياد»

تقدم الفنانة رندا، خلال أيام، بطولة مسرحية "مركب بلا صياد"، للمؤلف أليخاندرو كاسونا، وهي من روائع الأدب الإسباني، وذلك على مسرح مركز الهناجر للفنون، خلال أسبوع.



العمل ترجمة محمود علي مكي، وموسيقى وألحان حازم الكفراوي، وتوزيع موسيقي أحمد حامد، وديكور محمد زكريا، وأزياء ريم شاهين، وإضاءة محمد عبدالمحسن، ومساعد مخرج أحمد فرحات، ومخرج تنفيذي انجي اسكندر، ردراماتورج وإخراج عمرو قابيل.



يُذكر أن الفنانة راندا، والدة النجمة جميلة عوض، وزوجة المخرج السينمائي عادل عوض، واشتركت مؤخرًا في مشروع مسلسل "كلبش 2"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.