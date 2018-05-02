الرئيس التركى يجتمع مع نظيره الكورى الجنوبى فى سول

اجتمع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع نظيره الكورى الجنوبى مون جيه- إن فى سول اليوم الأربعاء.



وأشار مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إلى أنه من المتوقع أن يبحث الرئيسان نتيجة القمة بين الكوريتين، وقضايا إقليمية تتعلق بالشئون الاقتصادية والدفاعية.



وكان أردوغان، قد نشر عبر حسابه على "تويتر"، الأسبوع الماضي، تغريدة رحب فيها بالاجتماع التاريخى بين مون ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، بشأن نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية، وأبدى أمله فى أن تستمر العملية بنجاح.



وكان أردوغان قد وصل إلى سول فى وقت مبكر من صباح اليوم، فى زيارة تستمر ليومين.