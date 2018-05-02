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الأربعاء 02/مايو/2018 - 01:04 م

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حادث طعن «أمناء» الجمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2153236

قررت نيابة الجمالية الجزئية، التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية بمحيط واقعة حادث الاعتداء على 4 من رجال الشرطة، واستشهاد أحدهم متأثرًا بإصابته بالحسين على يد عاطل، وأمرت بتفريغها.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه أثناء تفقد 4 من أمناء الشرطة الحالة الأمنية بمنطقة الجمالية، وأثناء ذلك فوجئوا بقيام أحد الأشخاص بمهاجمتهم من الخلف بسلاح أبيض وإصابتهم.


وعلى الفور أسرع رجال الشرطة بالمنطقة بمساعدة الأهالى من السيطرة عليه، وأثناء القبض عليه تسبب فى إصابة عدد منهم بإصابات سطحية، وتم ضبطه، واقتياده لقسم شرطة الجمالية.

فيما صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأنه أثناء مرور إحدى الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بمنطقة الجمالية، اشتبهت فى أحد الأشخاص، وأثناء استيقافه تعدى على بعض أفراد القوة بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابات بعدد منهم وحاول الهرب.

تمكن باقى أفراد القوة من السيطرة على المتهم وضبطه، وتبين أنه "أمير. ع. م ا" مقيم بالمحلة، سبق اتهامه فى قضيتين "إحداث عاهة"، ومحكوم عليه غيابيًا بثلاث سنوات سجن، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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