مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على ١١ شخصًا؛ لتشاجرهم بالأسلحة النارية والبيضاء و"المولوتوف"بمنطقة المطرية؛ بسبب رَكْن سيارة.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تلقوا بلاغا من مباحث النجدة يفيد بمشاجرة بالأسلحة النارية في شارع العقاد دائرة القسم.



وانتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين أن المشاجرة بين عائلتي "القماشيين" و"عبد الباري"؛ بسبب "ركن سيارة" لأحد أفراد الثانية في مكان خاص بالأولى، وتمت السيطرة على طرفيها وضبط ١١ منهم واقتيادهم إلى ديوان قسم المطرية.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق.