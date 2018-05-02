385.8 مليون دولار خسائر «سناب شات» فى 3 أشهر

حققت شركة "سناب شات" في الربع الأول من العام الحالي، زيادة في الإيرادات لكن بأقل من توقعات المحللين.



وقالت الشركة الأمريكية صاحبة تطبيق "سناب شات" في بيان لها، إنها حققت خسائر بقيمة 385.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 2.2 مليون دولار في فترة المقارنة من العام الماضي.



أما على مستوى نصيب السهم من الخسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة فتراجع إلى 0.17 دولار في الربع الأول من 2018 وهي نفس توقعات المحللين، مقابل 0.20 دولار للسهم في الربع المقارن العام الماضي.



أما فيما يتعلق بإيرادات "سناب شات" فزادت عند 230.6 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 149.6 مليون دولار في الربع المقارن من 2017.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "سناب شات" سترتفع عند 244.5 مليون دولار.