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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:58 م

افتتاح مقر جديد للنيابة الإدارية بشرم الشيخ

فريال قطب
فريال قطب
محمد عيسي
dostor.org/2153223

افتتحت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مقر النيابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعدد من قيادات النيابة الإدارية على رأسهم المستشار سمير كمال، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار فتحي عبدالوهاب، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبدالناصر خطاب، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد مرسي، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمشرف على الوحدات المتخصصة، ولفيف من القيادات التنفيذية لمحافظة جنوب سيناء.

وألقت قطب، كلمة رحبت فيها بالحضور، أكدت خلالها استمرار جهود النيابة الإدارية ومساعيها في مكافحة الفساد المالي والإداري، في إطار الحرب الشاملة التي تشنها الدولة على الفساد.

وأشارت إلى، أن افتتاح مقر النيابة الإدارية بشرم الشيخ، الذي يهدف بالأساس للتسهيل على المتعاملين مع النيابة الإدارية، والمترددين عليها بدلًا من السفر لمسافات طويلة لمقر النيابة بمدينة الطور تكريسًا للعدالة الناجزة، قد جاء متزامنًا مع الاحتفال بذكرى تحرير أرض سيناء الطاهرة، تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التي كانت ومازالت مقبرة لكل من اراد بهذا الشعب العظيم السوء، والتي يقف فيها أبطال مصر العظام من رجال القوات المسلحة والشرطة درعًا حامية لوطننا الحبيب في وجه الإرهاب الأسود.

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