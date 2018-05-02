تجديد حبس 3 متهمين في قضية «المحور الإعلامي»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية استكمال التحقيقات في قضية (المحور الإعلامي)، التابع لجماعة الإخوان، والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.



وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهمين في القضية رقم 441 لسنه 2018 حصر أمن دولة عليا، علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها: الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.