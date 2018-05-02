«هامرز» تستثمر 180 مليون فى تجميع السيارات

قالت شركة هامرز لتجميع وسائل النقل الخفيف، المتخصصة فى إنتاج الموتوسيكلات والدراجات البخارية، إنها استثمرت 180 مليون جنيه لتجميع سيارات «البيك- أب» بمصنعها في العاشر من رمضان خلال 2019.



وأوضح مصطفى البهى، رئيس الشركة، إنه جاري التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج، للبدء في تجميع سيارات البيك أب صينية المنشأ، العام المقبل، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع تبلغ 5 آلاف مركبة سنويًّا.



وأشار إلى أن مستهدفات الشركة تسير فى اتجاه تجميع 3 آلاف مركبة من فئات «البيك- أب» خلال العام اﻷول، على أن تتبعها خطط توسعية بإنتاج سيارات الركوب الخاصة «الملاكى» ذات السعة اللترية اﻷقل من 1000 سى سى.



ولفت إلى أن «هامرز» قررت الدخول فى مجال تجميع سيارات «البيك أب» والركوب الملاكى «اﻷقل من 1000 سى سى» المرتقب تجميعها على خطوط إنتاج الشركة؛ لأسباب تتعلق بالتغييرات التى ستشهدها السوق عقب تحرير أسعار المحروقات من خلال ارتفاع الطلب على تلك الشرائح فى إطار تخفيض فاتورة الاستهلاك.