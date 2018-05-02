وزير البيئة يتفقد أعمال التطوير بمحمية «وادى الريان» غدًا

يقوم الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، غدًا الخميس، بزيارة تفقدية ﻷعمال التطوير بمنطقة الشلالات بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، بحضور عدد من نواب البرلمان عن المحافظة والقيادات المعنية.



جدير بالذكر، أن برنامج تطوير المحميات يرتكز على دعم التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات لدعم البنية الأساسية وتطوير خدمات الزائرين، مما يساهم فى دعم إدارة المحميات الطبيعية ومواردها بشكل مستدام ويدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى وقطاع السياحة.