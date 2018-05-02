القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
مصر
الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:55 م

وزير البيئة يتفقد أعمال التطوير بمحمية «وادى الريان» غدًا

الدكتور خالد فهمى،
الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة
أ ش أ
dostor.org/2153214

يقوم الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، غدًا الخميس، بزيارة تفقدية ﻷعمال التطوير بمنطقة الشلالات بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، بحضور عدد من نواب البرلمان عن المحافظة والقيادات المعنية.

جدير بالذكر، أن برنامج تطوير المحميات يرتكز على دعم التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات لدعم البنية الأساسية وتطوير خدمات الزائرين، مما يساهم فى دعم إدارة المحميات الطبيعية ومواردها بشكل مستدام ويدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى وقطاع السياحة.

موضوعات متعلقة

البيئة: بحث التعاقد مع شركة أمن كبرى لحماية وادى الريان

قارون والريان وجبل قطراني.. أبرز ملفات اجتماع «البيئة»

إغلاق المحميات الطبيعية أمام الزائرين لسوء الطقس

اقرأ أيضًا
منذ يومين

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ يومين

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ 3 أيام

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ 5 أيام

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ اسبوع

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

الآن

النقد الدولي يشيد بتحسن المؤشرات في مصر

إعادة فتح مخرج «طلعت حرب» في محطة مترو «السادات»

البرلمان يوافق على موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

«فيننشيال تايمز»: شركات أمريكية تستعد لتوسع استثماراتها في مصر

الأكثر قراءة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية بسبب «رَكْن سيارة»

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كشكول

"كيف تبدأ مشروعك" مسابقة أفضل رسالة تطبيقية بجامعة قناة السويس

"عياد" يتابع امتحانات النقل بمدارس إدارة شبين الكوم التعليمية

طلاب الأزهر يتداولون صورا لـ"ثعبان" بحديقة المدينة الجامعية بالقاهرة

مجلس جامعة المنوفية يستعرض مذكرة تجديد مستشفى الطوارىء

الجامعات تعلن استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأمصار

انهيار أكبر ثاني سد بمأرب

الإمارات تعفي المستثمرين بقطاع الذهب والألماس من الضريبة المضافة

الحمد الله يستقبل نظيره الياباني في المنطقة الصناعية الزراعية بأريحا

الجوف السعودية تدخل جينيس كأكبر مزرعة حديثة لزراعة الزيتون بالعالم

مصرع 3 أطفال وإصابة 7 في انفجار لغم أرضي داعشي بالحسكة السورية

منوعات

دراسة: السمنة مرتبطة بزيادة التهاب المفاصل الروماتويدي

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

داعية سعودي: يمكنني تسخير الجن على «واتس آب»

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك