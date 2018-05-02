«المصري الديمقراطي» يعلن رفضه الانضمام لائتلاف «الوفد»

أكد خالد عبد العزيز، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبه للانضمام للائتلاف الذى يبحث الوفد تشكيله، مشيرًا إلى أنهم مع بداية تشكيل مجلس النواب عرض حزبه على الوفد الانضمام لهم لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان، إلا أن الوفد رفض.



وأضاف عضو الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حزبه بالإضافة للتجمع وعدد من النواب المستقلين كونوا تكتل "25 30"، مشددًا على تمسكهم بالائتلاف، مضيفًا "من يرد الانضمام لنا فأهلا وسهلا به تحت راية التكتل، لكننا لن ننضم لائتلاف الوفد".



وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد،أعلن عن إجرائه مشاورات مع عدد من النواب لتشكيل ائتلاف برلماني قوي.