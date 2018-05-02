محكمة تايلاندية تقضي بإعدام 6 أشخاص لصلتهم بعدة تفجيرات

قال متحدث باسم الجيش في تايلاند، اليوم الأربعاء، إن محكمة في جنوب البلاد، قضت بإعدام 6 أشخاص لصلتهم بعدة تفجيرات وقعت خلال العام 2016، أودت بحياة شخصين، فضلًا عن إصابة أكثر من 20 آخرين.



وأفاد المتحدث - في تصريحات حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - بأن 10 متهمين حُكِم عليهم الإثنين الماضي بالإعدام من محكمة فطاني جنوب البلاد، ثم حصل 3 منهم على أحكام بالسجن مدى الحياة وحصل آخر على حكم بالسجن لمدة 40 عاما، لتعاونهم في التفجيرات.



يذكر أن محافظات فطاني ويالا وناراتيوات الواقعة جنوبي تايلاند تضررت طيلة أكثر من 10 سنوات، بنشاط المتمردين الذين يطالبون بالحكم الذاتي من تايلاند التي تسكنها أغلبية بوذية، وقُتِل أكثر من 6500 شخص في أعمال العنف منذ العام 2004.