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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:51 م

رئيس الجزائر يكرم «عبد المعطي حجازى» بوسام الاستحقاق الوطنى

رئيس الجزائر يكرم
حسين إسماعيل
dostor.org/2153208

أعلن الناقد الجزائرى محمد علال، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة سيكرم الشاعر المصرى أحمد عبد المعطى حجازى، وذلك بمنحه وسام الاستحقاق الوطنى والذى يعد أعلى وسام شرفى فى الجزائر.

وأضاف علال، فى تصريحه، أنه سعيد جدا لكل المصريين بهذا التكريم، كما أضاف أن تكريم الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى سيتم برفقة 28 شخصية ثقافية وفنية جزائرية وأجنبية.

وأضاف أن من بين المكرمين المخرج الفرنسي الراحل رونيه فوتيه، وشيخ الناشرين التونسيين الحبيب اللمسى.

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