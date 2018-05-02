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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:51 م

«الصحة الفلسطينية» تطالب بتجنيب قطاع غزة الخلافات السياسية

الدكتور يوسف أبو
الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية،
مروة عنبر
dostor.org/2153207

طالب الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بضرورة تجنيب القطاع الصحي الخلافات السياسية.

وأوضح «أبو الريش» في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بغزة حول الوضع الصحي، أن انتهاكًا صارخًا يتعرض له المريض في غزة يمنعه من الحصول على حقه في العلاج، مضيفًا أن المريض محروم من العلاج والدواء والسفر للخارج.

في سياق متصل، حذر النائب جمال الخضري في حديثه خلال المؤتمر من أن القطاع الصحي بغزة وصل لمرحلة خطيرة وعلى المعنيين التحرك لإنقاذه.

وطالب «الخضري» أحرار العالم تسيير القوافل الطبية لإنقاذ الوضع الصحي بالقطاع.

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