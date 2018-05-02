القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:49 م

غدًا.. طقس شديد الحرارة يصاحبه رياح مثيرة للأتربة والقاهرة 38 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2153202

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر وربع المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 22 38
وسط الدلتا 22 38
الإسكندرية 21 32
بلطيم 19 30
مطروح 17 30
السلوم 21 35
سيوة 24 41
بورسعيد 21 31
دمياط 21 30
العريش 19 35
رفح 18 34
الإسماعيلية 21 38
السويس 21 36
رأس سدر 21 36
نخل 16 36
نويبع 26 33
طابا 21 34
كاترين 11 27
الطور 24 39
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 22 34
مرسى علم 22 33
الفيوم 23 38
بنى سويف 23 38
المنيا 21 38
أسيوط 24 39
سوهاج 24 39
قنا 25 40
الأقصر 26 41
أسوان 27 42
أبوسمبل 26 42
الوادى الجديد 21 40
شلاتين 24 38
أبورماد 24 39
راس حدربة 25 39
حلايب 26 40

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