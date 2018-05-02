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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:48 م

تفاصيل جديدة حول زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى للسودان

رئيس الوزراء الإثيوبي،
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد،
هالة أمين
dostor.org/2153198

يعقد، غدًا الخميس، الاجتماع الثاني بين رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع نظيره السوداني عمر البشير، حيث عقد الرئيسان الاجتماع الأول، أمس الأربعاء، حيث وصل أمس إلى الخرطوم في ثاني زياراته الخارجية منذ تسلمه مهام منصبه، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث أجرى محادثات مع البشير ونائبه حسبو عبدالرحمن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية، ستكون هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها أبي مع البشير، وقد التقيا في مدينة بحر دار الإثيوبية في إبريل، على هامش منتدى تانا للعام الجاري، مضيفة أن أحمد يعطي الأولوية لزيارة دول الجوار، وزيارته للسودان تستغرق يومين، وتأتي قبيل مفاوضات حاسمة السبت المقبل بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن قبيل زيارة أحمد إلى السودان، قام بزيارة ميدانية لموقع سد النهضة قبيل محادثاته مع البشير، ورافقه خلال تفقد موقع سد النهضة رئيس الوزراء نائبه ديميكه ميكونين، وغيره من كبار المسئولين الحكوميين.

وقد تم شرح آخر المستجدات للوفد المرافق حول العمل في السد الذي يتم بناؤه في ولاية بنيشنجول جوموز الإقليمية، حيث قدم مدير المشروع المهندس سمين بقل تفاصيل حول المرحلة الحالية لبناء السد، وأضاف التقرير أن زيارة أحمد للسد قبيل ساعات من زيارته للسودان تؤكد تركيز المباحثات الإثيوبية السودانية على مفاوضات سد النهضة والأطر المستقبلية لحل الأزمة.

ومن جانبها، قالت شبكة «أول إفريقيا» إن خطاب آبي أحمد الحماسي خلال زيارته لموقع السد، وقوله إن بناء سد النهضة الذي يشارك فيه الشعب الإثيوبي بكل أطيافه يمثل مشروعا قوميا، إضافة إلى أن الإثيوبيين ضحوا بأنفسهم في بناء سد النهضة أكثر من ميدان القتال، يؤكد تشبث أحمد بوجهة النظر الإثيوبية السابقة خلال المفاوضات المقبلة، حيث شدد على فائدة سد النهضة من لاقتصاد البلاد.

وإضافة إلى مفاوضات سد النهضة تستمر مناقشات آبي أحمد والبشير غدًا الخميس حول عدة قضايا، وسيتفقد آبي السودان ميدانيًّا، وتتمحور المباحثات في الاجتماع الثاني اليوم حول التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التبادل التجاري والاقتصادي وأمن الحدود والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما يحضر أحمد مجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك لمناقشة قضايا التجارة والاقتصاد.

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سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

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