كوريا الجنوبية: التحالف مع أمريكا سبب نجاح محادثات «القمة»

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج-مو، اليوم الأربعاء، إن التحالف القوي بين بلاده والولايات المتحدة، كان سببًا رئيسيا في نجاح محادثات القمة بين الكوريتين الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن الوزير شدد خلال اجتماع مع مجموعة من النواب الأمريكيين، على أهمية التحالف القائم منذ وقت طويل من أجل مستقبل عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وعبر الوزير عن أمله في أن تتمخض القمة الكورية الشمالية الأمريكية عن "نتيجة ذات معنى".



وكان الوفد البرلماني الذي استقبله الوزير يضم أعضاء من الحزب الجمهوري هم: آمي بيرا وجيم سنسنبرينر وجانيس شاكوفيسكي وجون فاسو وجيمي جوميز.



ودعا الوزير نواب الكونجرس إلى مواصلة دعمهم لمبادرة سول من أجل إرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.



من جانبهم عبر النواب عن التزام واشنطن بالإسهام في عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن اجتمع يوم الجمعة الماضي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في قرية الهدنة بين الكوريتين، واتفق الزعيمان على الدفع في اتجاه "إخلاء كامل" لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية واتفاق سلام دائم.



ومن المقرر أن يجتمع الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي خلال الأسابيع القليلة القادمة.