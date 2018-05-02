«الموساد»: أدلة «نتنياهو» بشأن إيران لم تقدم معلومات جديدة

قال داني ياتوم، الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي، إن العرض المسرحي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الأسلحلة النووية بإيران، الاثنين الماضي لم يقدم معلومات جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تتعلق بالمرحلة التي سبقت عام 2015، أى قبل الاتفاق النووي الإيراني مع الدول العظمى.



ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن «ياتوم»، اليوم الأربعاء، أن هذه المعلومات قديمة وليست مفاجأة، لكن الإنجاز المثير حقًا هو قدرة جهاز «الموساد» على الحصول على هذه الوثائق، وذلك في إشارة منه لما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، حول تفاصيل العملية التي نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية للحصول على الوثائق.

