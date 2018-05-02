القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:47 م

القبض علي متهم بسرقة بطاريات السيارات بالمعصرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2153195

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض سرقة بطاريات السيارات بالمنطقة المعصرة، تبين أن سائق وراء سرقتها، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، وبصحبته القوة المرافقة بدائرة القسم، تمكن من ضبط أحمد.س.م 29 سنه، سائق، حال استقلاله دراجة بخارية " توك توك "، وبحوزته 2 بطارية مجهولة المصدر، مفك، زرادية.

بمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتهم من داخل سيارتين، بأسلوب " الضغط على الكابود، حيث قام بسرقة بطارية من داخل سيارة ملك "أسامة. م. م"، 23 سنه، طالب وسرقة بطارية من داخل سيارة ملك، محمد. ع 36 سنه، موظف.

باستدعاء المجني عليهما، تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وأضافا بعدم اكتشافهما السرقة بعد، فتحرر المحضراللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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