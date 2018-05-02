الجارديان: واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي بعد ذريعة «نتنياهو»

ذكرت صحيفة «الجارديان» اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض استغل العرض المسرحي الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، حول وثائق سرية إيرانية تؤكد امتلاك طهران أسلحة نووية، وذلك للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، رغم المعارضة الأوروبية.



وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن جواسيس إسرائيل اخترقوا مبنى سري في قلب العاصمة الإيرانية في طهران يناير الماضي وحصلوا على نحو نصف طن من الوثائق السرية قبل أن ينقلوها إلى إسرائيل في نفس الليلة، قائلة: « إذا ما صحت تلك الواقعة فإنها ستكون سرقة القرن».



وقدمت الصحيفة من خلال تقريرها، تساؤلات حول الأمر، منها: لماذا لم يقم الإيرانيون بتوفير تأمين أكبر لمخزن الأسرار الهام لدولتهم؟، وهل كان الاختراق الإسرائيلي خشنًا بمجموعة مسلحة أم كان عن طريق عملاء؟، كما يتساءل أيضا لماذا لم يقدم «نتنياهو» حتى وثيقة جديدة صحيحة واحدة تثبت إدانة طهران، لكنه قدم وثائق كلها قديمة أعلنت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011؟.



واعتبرت الصحيفة، أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، وهو الأمر الذي يبدو« ترامب» عازمًا عليه؛ والذي سيخلق فجوة بين واشنطن وحلفائها في أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهم من الأطراف الموقعة على الاتفاق ويدعمونه بقوة.

