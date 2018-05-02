«سيتى جروب» يدرس طلب رخصة مصرفية كاملة فى السعودية

قال جيمس فوريس رئيس سيتي جروب والمدير التنفيذي لمجموعة عملاء المؤسسات لدى البنك اليوم الأربعاء إن البنك يدرس السعى للحصول على رخصة مصرفية كاملة في السعودية.



وقال خلال مؤتمر في الرياض "ندرس ما إذا كان ينبغي لنا توسعة أنشطتنا هنا بالحصول على رخصة مصرفية كاملة".



وفي يناير، نال البنك الأمريكي الموافقة الرسمية من هيئة السوق المالية السعودية على البدء في مزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية.



وحصل أكثر من عشرة بنوك أجنبية على تراخيص لفتح فروع في السعودية في إطار المنافسة على الأعمال الناتجة عن إصلاحات طموحة ترمي إلى تقليص اعتماد اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على الخام.



خرج سيتي جروب من السعودية في عام 2004 بعد خمسة عقود من العمل هناك عندما باع حصته البالغة 20 بالمئة في مجموعة سامبا المالية.



لكن في عام 2015 حصل البنك على تصريح من الجهات التنظيمية للاستثمار مباشرة في البورصة المحلية ليخطو أولى خطواته في طريق العودة للمملكة.



ويسعى البنك للفوز بدور في الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط السعودية أرامكو، الذي قد تباع فيه حصة تصل إلى خمسة بالمئة من شركة النفط الحكومية العملاقة وربما يجعلها أكبر شركة نفط في

العالم من حيث القيمة السوقية.



وكان سيتي جروب أحد البنوك التي ساهمت في ترتيب إصدار سندات دولارية للسعودية قيمتها 11 مليار دولار في الشهر الماضي.