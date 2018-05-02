القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
سياسي
الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:46 م

«السويدى»: إنشاء حزب لـ«دعم مصر» يهدف لملء الفراغ السياسى

محمد زكى السويدى
محمد زكى السويدى
محمد عبدالناصر
dostor.org/2153191

قال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إنه لا بد من التفرقة ما بين ائتلاف "دعم مصر" داخل مجلس النواب وتشكيل حزب سياسى، لافتًا إلى أن الائتلاف داخل البرلمان قائم قانونيًا ورسميًّا، لكن البحث الآن جارٍ في تكوين الحزب السياسي.

وأضاف رئيس "دعم مصر"، في كلمته على هامش اجتماع مديرى مراكز التنمية فى مقر الائتلاف بالتجمع الخامس، أنه تم تشكيل لجنة لبحث الموقف القانونى لإنشاء حزب سياسى، والأمر يطول الحديث فيه وما يهمنا هو ملء الفراغ السياسى.

ويعقد المكتب السياسي بائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" اجتماعه اليوم، بمقر الائتلاف بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة برئاسة المهندس محمد السويدى، وحضور النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس الائتلاف الأول، والأمين العام للائتلاف الدكتور مجدى مرشد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

النقد الدولي يشيد بتحسن المؤشرات في مصر

إعادة فتح مخرج «طلعت حرب» في محطة مترو «السادات»

البرلمان يوافق على موازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

«فيننشيال تايمز»: شركات أمريكية تستعد لتوسع استثماراتها في مصر

الأكثر قراءة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

إحالة مستشار بوزارة التضامن للمحاكمة بسبب تأخره عن مواعيد العمل

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

إحالة مستشار بوزارة التضامن للمحاكمة بسبب تأخره عن مواعيد العمل

كشكول

"كيف تبدأ مشروعك" مسابقة أفضل رسالة تطبيقية بجامعة قناة السويس

"عياد" يتابع امتحانات النقل بمدارس إدارة شبين الكوم التعليمية

طلاب الأزهر يتداولون صورا لـ"ثعبان" بحديقة المدينة الجامعية بالقاهرة

مجلس جامعة المنوفية يستعرض مذكرة تجديد مستشفى الطوارىء

الجامعات تعلن استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأمصار

انهيار أكبر ثاني سد بمأرب

الإمارات تعفي المستثمرين بقطاع الذهب والألماس من الضريبة المضافة

الحمد الله يستقبل نظيره الياباني في المنطقة الصناعية الزراعية بأريحا

الجوف السعودية تدخل جينيس كأكبر مزرعة حديثة لزراعة الزيتون بالعالم

مصرع 3 أطفال وإصابة 7 في انفجار لغم أرضي داعشي بالحسكة السورية

منوعات

دراسة: السمنة مرتبطة بزيادة التهاب المفاصل الروماتويدي

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

داعية سعودي: يمكنني تسخير الجن على «واتس آب»

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك