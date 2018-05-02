«السويدى»: إنشاء حزب لـ«دعم مصر» يهدف لملء الفراغ السياسى

قال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إنه لا بد من التفرقة ما بين ائتلاف "دعم مصر" داخل مجلس النواب وتشكيل حزب سياسى، لافتًا إلى أن الائتلاف داخل البرلمان قائم قانونيًا ورسميًّا، لكن البحث الآن جارٍ في تكوين الحزب السياسي.



وأضاف رئيس "دعم مصر"، في كلمته على هامش اجتماع مديرى مراكز التنمية فى مقر الائتلاف بالتجمع الخامس، أنه تم تشكيل لجنة لبحث الموقف القانونى لإنشاء حزب سياسى، والأمر يطول الحديث فيه وما يهمنا هو ملء الفراغ السياسى.



ويعقد المكتب السياسي بائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" اجتماعه اليوم، بمقر الائتلاف بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة برئاسة المهندس محمد السويدى، وحضور النائب طاهر أبو زيد، نائب رئيس الائتلاف الأول، والأمين العام للائتلاف الدكتور مجدى مرشد.