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الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:46 م

«وزير النقل»: العامل المصرى الأفضل و«لحم كتافى من خيرهم»

الدكتور هشام عرفات،
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل
علا غزال
dostor.org/2153190

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه تعلم أصول الهندسة الإنشائية على أيد العمال والمشرفين فى مترو الأنفاق.

لافتا إلى أنه لم ير مثل العمال المصريين فى الكفاءة والقدرة على العمل، تحت ضغوطات كثيرة، فى ظل ضعف الإمكانيات.

وأضاف، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن العامل المصري يتميز بقدرته على العمل لساعات طويلة والإخلاص فى عمله، قائلًا:"أنا لحم كتافى من خير العمال، فعملت فى كوبرى أسوان على النيل فى درجة حرارة 47 درجة، وكنا لا نتمكن من الإمساك بالأسياخ الحديدية فى ظل قيام العمال بهذا العمل بإتقان وحب".

وتابع وزير النقل أنه يهتم بالعمال اهتمامًا كبيرًا، خاصة العاملين فى السكة الحديد، وأن العامل فى السكة الحديد لم يحصل على قدر كافٍ من التدريب والتأهيل، وهو ما جعله يعانى من الظلم لتوقف قدراته عند حيز معين.

وأشار إلى، أنه أصدر تعليمات بتدريب العامل البشرى، وتأهيله ليتواكب مع التغير التكنولوجى فى السكة الحديد.

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