محكمة أوروبية: لا يمكن فرض حظر شامل على إقامة مجرمي الحرب

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، بأن الدول الأعضاء بالاتحاد لا يمكن أن ترفض تلقائيًا حق

الإقامة للمواطنين الأوروبيين، الذين يشتبه في تورطهم في جرائم حرب، مشيرة إلى أنه يجب أخذ طبيعة وخطورة جرائمهم المزعومة، بعين الاعتبار.



ويتعلق القرار بقضيتين، حيث منع من يشتبه بتورطهما في جرائم حرب من العيش في هولندا وبلجيكا على التوالي، وكان الرجلان قد قدما استئنافًا بشأن الحق في حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي.



وفي القضية الأولى، حرم رجل، يحمل الجنسيتين الكرواتية والبوسنية، الذي أدين في جرائم حرب، اقترفها الجيش البوسني، من اللجوء إلى هولندا ومنع من الدخول.



واستأنف القرار بعد أن انضمت كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن تم إعلانه بأنه «مهاجر غير مرغوب فيه».



وتتعلق القضية الثانية بأفغاني، سعى للإقامة في بلجيكا، بعد أن منحت ابنته الجنسية الهولندية، وتم رفض طلبه، استنادًا إلى معلومات في ملفه، تشير إلى أنه متورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.



وفي القضيتين، طلبت المحاكم المحلية من محكمة العدل الأوروبية المساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية التنقل.



وتوصلت المحكمة إلى أنه يتعين تقييم تلك الطلبات، على أساس كل حالة على حدة، آخذة في الاعتبار تساؤلات من بينها طبيعة وخطورة الجريمة المزعومة، ومنذ متى حدثت وسلوك الفرد منذ ذلك الحين.

